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НОВОСТИ

Финляндия может 16 ноября полностью или частично закрыть погранпереходы на границе с РФ

22:00 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Финляндии намерено закрыть погранпереходы на границе с Россией в четверг для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

По ее информации, причина возможного закрытия заключается в том, что в среду ситуация на восточной границе Финляндии изменилась. Пока неизвестно, планируется ли закрыть все или только некоторые пограничные переходы на границе с РФ.

Правительство должно было принять решение по ограничительным мерам на внеочередном заседании, которое началось в среду в 17:00 по местному времени (18:00 мск). Однако обсуждение вопроса затянулось, окончательное решение было перенесено на четверг.

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