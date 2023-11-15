Финляндия может 16 ноября полностью или частично закрыть погранпереходы на границе с РФ
22:00 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, причина возможного закрытия заключается в том, что в среду ситуация на восточной границе Финляндии изменилась. Пока неизвестно, планируется ли закрыть все или только некоторые пограничные переходы на границе с РФ.
Правительство должно было принять решение по ограничительным мерам на внеочередном заседании, которое началось в среду в 17:00 по местному времени (18:00 мск). Однако обсуждение вопроса затянулось, окончательное решение было перенесено на четверг.
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