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НОВОСТИ

Появился список украинских спортсменов, которые решили не возвращаться с страну, несмотря на предписание

22:30 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство молодежи и спорта Украины подготовило список спортсменов, оставшихся за рубежом несмотря на предписание вернуться в страну. Об этом сообщает портал Sport.ua.

По информации источника, в список попали 304 спортсмена. В их число вошли четыре футболиста сборной страны: Михаил Мудрик («Челси», Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Артем Довбик («Жирона», Испания) и Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия).

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