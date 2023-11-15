Председатель КНР прибыл в Калифорнию на встречу с президентом США - ЦТВ Китая

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на встречу с президентом США Джо Байденом в американском штате Калифорния. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Лидеры двух стран проведут встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в поместье Филоли, в 40 км южнее Сан-Франциско.