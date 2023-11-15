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В Калифорнии начались переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена

23:04 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден на открытии переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния) заявил, что замен очным встречам лидеров не существует.

«Ничто не может заменить общение лицом к лицу. Я всегда считал наши контакты прямыми и искренними и всегда ценил их», — заявил американский лидер.

«Мы должны гарантировать, что конкуренция не превратится в конфликт. И мы также должны управлять ею ответственным образом — конкуренцией. Именно этого хотят Соединенные Штаты, именно это мы намерены делать. Кроме того, считаю, что этого от нас обоих хочет мировое сообщество», — сказал Байден.

Китайско-американские отношения протекают не гладко, однако соперничество между Китаем и Соединенными Штатами не позволит решить двусторонние и глобальные проблемы. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Калифорнии на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

«За последние 50 лет отношения между КНР и США никогда не протекали гладко, всегда были те или иные проблемы, они развивались непросто (буквально: „с поворотами и изгибами“ — прим. ТАСС), — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. — Соперничество между ведущими державами не соответствует духу нашего времени и не позволит решить проблемы двустороннего и глобального характера, с которыми сталкиваются КНР и Соединенные Штаты».

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