Начались совместные учения сухопутных сил Японии и Великобритании

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные учения сухопутных сил Японии и Великобритании начались на полигоне в префектуре Гумма, расположенной в центре японского острова Хонсю. Они продлятся до 26 ноября, с обеих сторон участвуют 600 военнослужащих, сообщила газета «Санкэй».



В ходе учений отрабатываются совместные операции по обороне береговой линии и отдаленных островов. Планируются боевые стрельбы.



Учения проводятся на основании заключенного в январе двустороннего соглашения об облегчении условий проведения таких совместных тренировок. В частности, британские военнослужащие сейчас прибыли в Японию без получения виз и предъявления паспортов, по облегченной процедуре был произведен завоз вооружений и снаряжения.



