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Начались совместные учения сухопутных сил Японии и Великобритании

09:05 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные учения сухопутных сил Японии и Великобритании начались на полигоне в префектуре Гумма, расположенной в центре японского острова Хонсю. Они продлятся до 26 ноября, с обеих сторон участвуют 600 военнослужащих, сообщила газета «Санкэй».

В ходе учений отрабатываются совместные операции по обороне береговой линии и отдаленных островов. Планируются боевые стрельбы.

Учения проводятся на основании заключенного в январе двустороннего соглашения об облегчении условий проведения таких совместных тренировок. В частности, британские военнослужащие сейчас прибыли в Японию без получения виз и предъявления паспортов, по облегченной процедуре был произведен завоз вооружений и снаряжения.

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