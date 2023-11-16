Начались совместные учения сухопутных сил Японии и Великобритании
09:05 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ходе учений отрабатываются совместные операции по обороне береговой линии и отдаленных островов. Планируются боевые стрельбы.
Учения проводятся на основании заключенного в январе двустороннего соглашения об облегчении условий проведения таких совместных тренировок. В частности, британские военнослужащие сейчас прибыли в Японию без получения виз и предъявления паспортов, по облегченной процедуре был произведен завоз вооружений и снаряжения.
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