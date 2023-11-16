ЕС устал помогать Украине и может пойти на компромисс с Россией - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза утомлены поставками вооружений и предоставлением помощи Киеву, в связи с чем они могут пойти на компромисс с Россией по урегулированию ситуации вокруг Украины. Такое мнение китайских экспертов публикует газета Global Times.



«Европа демонстрирует утомление из-за поставок [оружия] Киеву и может перейти к компромиссу [с РФ по украинскому кризису], — говорится в заголовке публикации. — Эксперты полагают, что <…> в условиях углубления разногласий в ЕС по поводу помощи [Киеву] ценой урезания собственного бюджета Европа меняет свою позицию, склоняясь к переговорам и компромиссам».



Издание напоминает, что ситуацию усугубляет палестино-израильский конфликт. Кроме того, как отмечается, попытки контрнаступления украинских войск зашли в тупик. «Поэтому, если мы представим себе картину в целом, инвестиции Киеву, безусловно, сократятся», — считает аналитик Центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн. Он не исключает, что европейская поддержка Украины может трансформироваться в экономическую помощь после прекращения поставок вооружений.



