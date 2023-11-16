ЕС устал помогать Украине и может пойти на компромисс с Россией - СМИ
09:20 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Европа демонстрирует утомление из-за поставок [оружия] Киеву и может перейти к компромиссу [с РФ по украинскому кризису], — говорится в заголовке публикации. — Эксперты полагают, что <…> в условиях углубления разногласий в ЕС по поводу помощи [Киеву] ценой урезания собственного бюджета Европа меняет свою позицию, склоняясь к переговорам и компромиссам».
Издание напоминает, что ситуацию усугубляет палестино-израильский конфликт. Кроме того, как отмечается, попытки контрнаступления украинских войск зашли в тупик. «Поэтому, если мы представим себе картину в целом, инвестиции Киеву, безусловно, сократятся», — считает аналитик Центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн. Он не исключает, что европейская поддержка Украины может трансформироваться в экономическую помощь после прекращения поставок вооружений.
НОВОСТИ
- 09:49 16.11.2023
- Собянин: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира
- 09:10 16.11.2023
- Автомобиль врезался в полицейское ограждение у посольства Израиля в Японии
- 09:05 16.11.2023
- Начались совместные учения сухопутных сил Японии и Великобритании
- 23:04 15.11.2023
- В Калифорнии начались переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена
- 22:30 15.11.2023
- Появился список украинских спортсменов, которые решили не возвращаться с страну, несмотря на предписание
- 22:25 15.11.2023
- Председатель КНР прибыл в Калифорнию на встречу с президентом США - ЦТВ Китая
- 22:00 15.11.2023
- Финляндия может 16 ноября полностью или частично закрыть погранпереходы на границе с РФ
- 21:30 15.11.2023
- Протестующие не дали премьеру Канады спокойно поужинать в ресторане
- 21:10 15.11.2023
- Информация о том, что россиян собираются кормить мукой из мух, не соответствует действительности - Росрыболовство
- 19:15 15.11.2023
- Госдеп: США и ЕС хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать