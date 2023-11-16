В РФ разрабатывают ударный беспилотник для 3D-печати на фронте из вторсырья

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конструкторское бюро «Спектр» ведет разработку ударного беспилотного летательного аппарата самолетного типа, который планируется печатать на 3D-принтере из вторсырья непосредственно в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор организации Андрей Братеньков.



«В настоящее время ведется сборка аппарата самолетного типа с дальностью полета до 30 км. В декабре планируется проведение летных испытаний прототипа. Мы создаем планер под 3D-печать: привозите на фронт промышленный принтер размерами 1 метр на 1 метр, который умещается в любую легковую машину, и печатаете эти самолеты», — сказал Братеньков.



По его словам, было принято решение снизить стоимость технологии путем использования для 3D-печати вторсырья. «Наш аппарат можно будет печатать из пластика в гранулах, а также обломков пластика всего подряд, иными словами, вторсырья. Засыпали в дробилку, перемололи, напечатали, полетели: что-то вроде безотходного производства», — пояснил специалист.







