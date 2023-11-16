Отели Аргентины и Уругвая отказываются сдать номер сооснователю британской рок-группы Pink Floyd

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отели в Буэнос-Айресе и Монтевидео отказываются сдать номер сооснователю британской рок-группы Pink Floyd («Пинк флойд») Роджеру Уотерсу из-за его позиции по палестино-израильскому конфликту.



«Мне закрыли город Монтевидео, мне негде остановиться. Мне придется лететь туда непосредственно в день концерта, в пятницу, 17 ноября. У меня был назначен ужин с экс-президентом Уругвая Хосе Мухикой, моим другом, 16 ноября, но я не смогу попасть на него, потому что израильское лобби, или как они себя называют, меня отменило», — сказал он в интервью газете Pagina 12, опубликованном в среду.



По словам Уотерса, он продолжает находиться в бразильском Сан-Паулу, где дал два концерта, хотя планировал уже в среду быть в Буэнос-Айресе. «Но мы также не смогли поехать туда, так что остались здесь», — объяснил музыкант. По его мнению, «израильское лобби» добилось бойкота со стороны отелей «на основании злонамеренной лжи». В то же время со стороны гостиниц отказ объяснили отсутствием свободных номеров.





