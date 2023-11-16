К 2030 году Ватикан собирается полностью перейти на электромобили
10:20 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ватикан на протяжении многих лет стремится содействовать устойчивому развитию с помощью экологической политики, направленной на сохранение окружающей среды и разработку стратегий энергосбережения», — отмечается в заявлении. В Ватикане указывают, что партнерское соглашение с Volkswagen Group является одним из способов достижения городом-государством долгосрочной цели — стать углеродно-нейтральным и полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии.
В заявлении также говорится, что Ватикан создаст сеть электрозарядных станций на своей территории и на своих объектах в Риме. Автопарк Ватикана насчитывает десятки машин.
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