Собянин: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира
09:49 16.11.2023
Российская столица вошла в десятку наиболее культурных городов мира, заняв в рейтинге мегаполисов первое место по доступности и разнообразию музейных экспозиций. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в городе в среднем за год проводится 14 тыс. мероприятий и 1 300 выставок в более чем 440 музеях и выставочных залах.
По данным градоначальника, Москва также заняла седьмое место среди 156 мегаполисов в категории «Культурная жизнь» рейтинга Global Cities Index 2023.
«В общем зачете Global Cities Index Москва второй год подряд занимает 21 место. Сравнение глобальных городов включает 29 показателей по таким направлениям, как деловая активность, развитие человеческого капитала и культурный опыт», – сообщил глава города у себя в Telegram-канале.
Москва предлагает горожанам и туристам культурные программы на любой вкус, в мегаполисе действуют поддерживаемые городскими властями программы «Московская музейная неделя», «Музеи – детям», «Ночь в музее».
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