Из-за попытки повредить Камень Судьбы в Шотландии закрыли Эдинбургский замок
11:05 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель организации «Историческое наследие Шотландии» заявил: «в Коронном зале произошел инцидент — защитное стекло, закрывавшее Скунский камень, получило повреждения, однако сам камень остался невредим. В связи с этим временно закрыты Коронный зал и Королевские апартаменты».
Полиция задержала 20-летнюю женщину и двоих мужчин в возрасте 20-и 24-х лет «за нанесение ущерба защитной стеклянной оболочке». Сообщается, что к акту вандализма причастны активисты природоохранного движения This is Rigged, выступающие против новых проектов по освоению нефтегазовых месторождений.
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