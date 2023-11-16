0
0
89
НОВОСТИ

Из-за попытки повредить Камень Судьбы в Шотландии закрыли Эдинбургский замок

11:05 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Шотландии частично закрыли Эдинбургский замок после попытки экоактивистов повредить Скунский камень (Камень Судьбы) — одну из основных реликвий, используемых при коронации британских монархов. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Представитель организации «Историческое наследие Шотландии» заявил: «в Коронном зале произошел инцидент — защитное стекло, закрывавшее Скунский камень, получило повреждения, однако сам камень остался невредим. В связи с этим временно закрыты Коронный зал и Королевские апартаменты».

Полиция задержала 20-летнюю женщину и двоих мужчин в возрасте 20-и 24-х лет «за нанесение ущерба защитной стеклянной оболочке». Сообщается, что к акту вандализма причастны активисты природоохранного движения This is Rigged, выступающие против новых проектов по освоению нефтегазовых месторождений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 16.11.2023
МИД КНР считает безответственными слова Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором
0
20
11:20 16.11.2023
За фейки о ВС РФ иноагента Милова заочно приговорили к 8 годам колонии
0
55
11:10 16.11.2023
Более 50% россиян не едят фастфуд - исследование
0
76
10:20 16.11.2023
К 2030 году Ватикан собирается полностью перейти на электромобили
0
166
10:10 16.11.2023
Отели Аргентины и Уругвая отказываются сдать номер сооснователю британской рок-группы Pink Floyd
0
202
10:05 16.11.2023
В РФ разрабатывают ударный беспилотник для 3D-печати на фронте из вторсырья
0
197
09:49 16.11.2023
Собянин: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира
0
181
09:20 16.11.2023
ЕС устал помогать Украине и может пойти на компромисс с Россией - СМИ
0
245
09:10 16.11.2023
Автомобиль врезался в полицейское ограждение у посольства Израиля в Японии
0
237
09:05 16.11.2023
Начались совместные учения сухопутных сил Японии и Великобритании
0
228

Возврат к списку