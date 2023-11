Из-за попытки повредить Камень Судьбы в Шотландии закрыли Эдинбургский замок

Власти Шотландии частично закрыли Эдинбургский замок после попытки экоактивистов повредить Скунский камень (Камень Судьбы) — одну из основных реликвий, используемых при коронации британских монархов. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.



Представитель организации «Историческое наследие Шотландии» заявил: «в Коронном зале произошел инцидент — защитное стекло, закрывавшее Скунский камень, получило повреждения, однако сам камень остался невредим. В связи с этим временно закрыты Коронный зал и Королевские апартаменты».



Полиция задержала 20-летнюю женщину и двоих мужчин в возрасте 20-и 24-х лет «за нанесение ущерба защитной стеклянной оболочке». Сообщается, что к акту вандализма причастны активисты природоохранного движения This is Rigged, выступающие против новых проектов по освоению нефтегазовых месторождений.