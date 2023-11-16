0
0
76
НОВОСТИ

Более 50% россиян не едят фастфуд - исследование

11:10 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рацион более половины россиян не включает фастфуд, при этом 48,7% граждан РФ все же едят в заведениях, где подают такие блюда. Об этом свидетельствуют результаты исследования Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС (имеются в распоряжении ТАСС).

Социологический опрос проводился в 29 регионах страны, в нем участвовали 1 516 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личное формализованное интервью по месту жительства респондентов.

«Исследование показало, что более 50% граждан не едят фастфуд, а 48,7% питаются там время от времени. Причем эти показатели за последние два года не изменились. Такая статистика может быть связана со стремлением сэкономить в кризисные периоды, а также с изменениями структуры рынка фастфуда за последний год», — говорится в материалах.

Более 60% опрошенных оказались осведомлены о том, каким должен быть здоровый рацион (набор продуктов, количество калорий, режим питания), более 51% — следят за этим, 40% не придерживаются этой практики.

«В последние годы отмечается рост доли ответов об отсутствии привычки питаться правильно. Несоблюдение режима питания чаще всего связано с отсутствием данной привычки — так ответили 37,6%, а также недостатком времени — 29,9%, в том числе в связи с режимом работы или учебы — 28,3%. При выборе продуктов питания почти 60% респондентов чаще руководствуются их вкусовыми качествами, более половины — стоимостью, 44% обращают внимание на качество товара, а на его пользу для здоровья обращают внимание менее 40%. Материальные причины несоблюдения принципов здорового питания хоть и значимы для граждан, но в меньшей мере», — поясняется в результатах исследования.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 16.11.2023
МИД КНР считает безответственными слова Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором
0
20
11:20 16.11.2023
За фейки о ВС РФ иноагента Милова заочно приговорили к 8 годам колонии
0
55
11:05 16.11.2023
Из-за попытки повредить Камень Судьбы в Шотландии закрыли Эдинбургский замок
0
89
10:20 16.11.2023
К 2030 году Ватикан собирается полностью перейти на электромобили
0
166
10:10 16.11.2023
Отели Аргентины и Уругвая отказываются сдать номер сооснователю британской рок-группы Pink Floyd
0
202
10:05 16.11.2023
В РФ разрабатывают ударный беспилотник для 3D-печати на фронте из вторсырья
0
197
09:49 16.11.2023
Собянин: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира
0
181
09:20 16.11.2023
ЕС устал помогать Украине и может пойти на компромисс с Россией - СМИ
0
245
09:10 16.11.2023
Автомобиль врезался в полицейское ограждение у посольства Израиля в Японии
0
237
09:05 16.11.2023
Начались совместные учения сухопутных сил Японии и Великобритании
0
228

Возврат к списку