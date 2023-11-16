Более 50% россиян не едят фастфуд - исследование
11:10 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Социологический опрос проводился в 29 регионах страны, в нем участвовали 1 516 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личное формализованное интервью по месту жительства респондентов.
«Исследование показало, что более 50% граждан не едят фастфуд, а 48,7% питаются там время от времени. Причем эти показатели за последние два года не изменились. Такая статистика может быть связана со стремлением сэкономить в кризисные периоды, а также с изменениями структуры рынка фастфуда за последний год», — говорится в материалах.
Более 60% опрошенных оказались осведомлены о том, каким должен быть здоровый рацион (набор продуктов, количество калорий, режим питания), более 51% — следят за этим, 40% не придерживаются этой практики.
«В последние годы отмечается рост доли ответов об отсутствии привычки питаться правильно. Несоблюдение режима питания чаще всего связано с отсутствием данной привычки — так ответили 37,6%, а также недостатком времени — 29,9%, в том числе в связи с режимом работы или учебы — 28,3%. При выборе продуктов питания почти 60% респондентов чаще руководствуются их вкусовыми качествами, более половины — стоимостью, 44% обращают внимание на качество товара, а на его пользу для здоровья обращают внимание менее 40%. Материальные причины несоблюдения принципов здорового питания хоть и значимы для граждан, но в меньшей мере», — поясняется в результатах исследования.
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