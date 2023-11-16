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НОВОСТИ

За фейки о ВС РФ иноагента Милова заочно приговорили к 8 годам колонии

11:20 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии признанного иноагентом Владимира Милова за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд признал Милова виновным по пункту „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказали в суде. Срок заключения Милова будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции. Он находится в международном розыске.

Уголовное дело было возбуждено из-за его видеороликов на YouTube. В апреле прошлого года Милов заявил, что уехал из России из-за опасений, что его могут арестовать.

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