За фейки о ВС РФ иноагента Милова заочно приговорили к 8 годам колонии
11:20 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Суд признал Милова виновным по пункту „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказали в суде. Срок заключения Милова будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции. Он находится в международном розыске.
Уголовное дело было возбуждено из-за его видеороликов на YouTube. В апреле прошлого года Милов заявил, что уехал из России из-за опасений, что его могут арестовать.
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