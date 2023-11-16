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МИД КНР считает безответственными слова Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором

11:32 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Китая считает слова президента США Джо Байдена, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, ошибочными и безответственными.

«Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций», — подчеркнула на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, «всегда найдутся люди с задней мыслью, которые пытаются спровоцировать подрыв китайско-американских отношений», но такие попытки «не увенчаются успехом».

Ранее Байден и Си Цзиньпин провели встречу в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско (штат Калифорния). После их беседы Байдена спросили на пресс-конференции, готов ли он, как и ранее в этом году, назвать китайского лидера диктатором. Хозяин Белого дома ответил, что «он им и является», потому «что руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США».

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