Два украинских БПЛА уничтожены над Брянской областью, три перехвачены около Крыма
12:00 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два беспилотника уничтожены средствами ПВО над Брянской областью, еще три БПЛА перехвачены над Черным морем около Крыма, сообщили в Минобороны РФ.
«Ночью 16 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым», — сообщили там.
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