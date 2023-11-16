Два украинских БПЛА уничтожены над Брянской областью, три перехвачены около Крыма

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два беспилотника уничтожены средствами ПВО над Брянской областью, еще три БПЛА перехвачены над Черным морем около Крыма, сообщили в Минобороны РФ.

«Ночью 16 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым», — сообщили там.