Пашинян заявил, что увеличение оборонного бюджета не направлено против Азербайджана

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение оборонного бюджета Армении 2024 года на 7% не направлено против соседних стран и, в частности, Азербайджана. Об этом в парламенте заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

«Это подготовка не к войне, а к миру, потому что чувство защищенности граждан — важнейшая гарантия мира и стабильности. Я уверен, что все наши соседние государства убеждены, что мы не собираемся ни на кого нападать, и в этой связи я не считаю искренними опасения, высказанные по поводу реформ и достижений наших вооруженных сил. За последние 10 лет оборонные расходы Азербайджана были в три раза выше, чем в Армении, и продолжают оставаться таковыми», — отметил он.