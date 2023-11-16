Пашинян заявил, что увеличение оборонного бюджета не направлено против Азербайджана
12:05 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Увеличение оборонного бюджета Армении 2024 года на 7% не направлено против соседних стран и, в частности, Азербайджана. Об этом в парламенте заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.
«Это подготовка не к войне, а к миру, потому что чувство защищенности граждан — важнейшая гарантия мира и стабильности. Я уверен, что все наши соседние государства убеждены, что мы не собираемся ни на кого нападать, и в этой связи я не считаю искренними опасения, высказанные по поводу реформ и достижений наших вооруженных сил. За последние 10 лет оборонные расходы Азербайджана были в три раза выше, чем в Армении, и продолжают оставаться таковыми», — отметил он.
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