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РФ сражается за традиционные ценности, которые исчезли на Западе — внук де Голля

12:32 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия отстаивает традиционные ценности, которые исчезли в западных странах. Об этом заявил ТАСС внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Мне приятно отметить, что вы сражаетесь за традиционные ценности, за семью, духовность, — сказал он. — Вы уделяете большое внимание интеллектуальному и духовному развитию. Все эти ценности исчезли в западных странах».

«Когда я приезжаю в вашу страну, я вижу то, что было важно для моих предков — традиционные ценности, — подчеркнул Пьер де Голль. — Мне это очень нравится».

Пьер де Голль также рассматривает для себя возможность получить российское гражданство. «Да, точно так», — сказал де Голль, отвечая на соответствующий вопрос. «Для меня было бы честью получить российское гражданство», — добавил он.

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