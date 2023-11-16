Президент Израиля сожалеет о гибели людей в Газе, но защита израильтян важнее

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил в интервью британской газете Financial Times, что сожалеет о гибели людей в Газе, однако считает своим приоритетом защиту собственного народа.

«Мне небезразлична гибель палестинцев… Она разбивает мне сердце. Но я всегда помню, что в первую очередь я должен [обеспечить] безопасность для защиты нашего народа», — заявил президент еврейского государства.