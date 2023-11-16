Более 520 наемников из 44 стран стали фигурантами возбужденных СК РФ уголовных дел

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет осуществляет уголовное преследование в отношении 523 иностранных наемников из 44 государств, принимающих участие в боевых действиях на Украине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В настоящее время уголовное преследование осуществляется в отношении 523 иностранцев из 44 государств. В качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) заочно привлекаются граждане Бельгии, Великобритании, Грузии, Израиля, Латвии, США, Франции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Италии, Литвы и других стран», — говорится в сообщении.