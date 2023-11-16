Лидер ХАМАС отказался от переговоров из-за действий Израиля в больнице «Аш-Шифа» — СМИ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался от переговоров с Израилем после действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. С таким утверждением выступила газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, в среду Синвар внезапно оборвал переговоры с посредниками из Катара и заявил, что не продолжит их, пока израильские военные находятся в «Аш-Шифе». В ХАМАС данную информацию пока не комментировали.

В издании также указали, что в соответствии с существующим проектом сделки об освобождении заложников боевики смогут освобождать их отдельными партиями в течение нескольких дней. Это даст Синвару возможность отпускать часть израильтян в один день и не отпускать никого из них в другой, при этом сохраняя режим прекращения огня, отмечает газета.