Речи о том, что ОДКБ потеряла интерес к Кавказскому региону, не идет — начальник штаба

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не теряла интерес к Кавказскому региону. Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«В самой организации разговора о том, что ОДКБ потеряла интерес к Кавказскому региону, <…> даже близко в мыслях ни у кого такого нет», — сказал он.