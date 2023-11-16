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Речи о том, что ОДКБ потеряла интерес к Кавказскому региону, не идет — начальник штаба

14:00 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не теряла интерес к Кавказскому региону. Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«В самой организации разговора о том, что ОДКБ потеряла интерес к Кавказскому региону, <…> даже близко в мыслях ни у кого такого нет», — сказал он.

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