Речи о том, что ОДКБ потеряла интерес к Кавказскому региону, не идет — начальник штаба
14:00 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не теряла интерес к Кавказскому региону. Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
«В самой организации разговора о том, что ОДКБ потеряла интерес к Кавказскому региону, <…> даже близко в мыслях ни у кого такого нет», — сказал он.
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