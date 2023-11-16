Сбер запустил приложение для работы с речевыми технологиями платформы SaluteSpeech
13:35 16.11.2023
Сбер сообщил о запуске отдельного приложения для работы с речевыми технологиями – SaluteSpeech App. Это новый удобный инструмент для распознавания аудио и озвучивания текста. Приложение доступно для популярных операционных систем, отличается простотой использования и включает в себя возможности GigaChat API, программного интерфейса доступа к сервису GigaChat.
В SaluteSpeech App два раздела, каждый из которых соответствует своей технологии. Раздел «Распознавание» предназначен для текстовой расшифровки встреч, звонков, интервью и любых других голосовых файлов. Раздел «Синтез», наоборот, позволяет озвучить текст, настраивая паузы и ударения, и дает возможность скачать готовый аудиофайл на свое устройство. Синтезировать текст можно разными голосами из семи общедоступных вариантов на русском и английском языках.
Использование GigaChat API дополнительно упрощает процесс подготовки аудиоконтента. Пользователь может загрузить короткие тезисы и попросить нейросетевую модель на их базе подготовить необходимый текст для последующего синтеза. Например, написать сказку по заданной теме, затем озвучить ее, чтобы полученный аудиофайл включать ребенку в машине или перед сном. Также с помощью GigaChat API в приложении SaluteSpeech App можно сделать короткую выжимку протокола встречи, аналитического отчета или любого другого текста, а затем озвучить полученный материал.
Новое приложение будет доступно всем без оплаты и подойдет для решения самых разных задач. Например, журналисты могут быстро расшифровать интервью, авторы книг – озвучить свои произведения, разработчики приложений с голосовыми командами – создавать для них голосовые дорожки, студенты – расшифровывать лекции и многое другое.
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