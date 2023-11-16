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НОВОСТИ

В Сенате США грозятся не одобрить помощь Киеву, если не будет решена проблема с мигрантами

14:12 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Республиканской партии в Сенате Конгресса США не поддержат дополнительные поставки военной помощи Украине в случае, если администрация американского президента Джо Байдена не сможет обеспечить безопасность на южной границе и сократить число прибывающих в страну нелегальных мигрантов. Об этом сообщил американский портал Semafor со ссылкой на законодателей и источники.

«Если вы не сократите число нелегалов, пересекающих границу, у вас не будет денег на новые ракеты Stinger или [истребители] F-16, или на что бы то ни было», — сказал в интервью изданию сенатор Кевин Крамер (республиканец от Северной Дакоты). Он добавил, что подобные меры необходимы, чтобы «дисциплинировать» Белый дом в вопросе «выполнения его правовых функций».

По информации Semafor, с требованием решить проблему нелегальной миграции выступили ведущие представители Республиканской партии, среди которых в том числе и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Законодатели предупредили, что партия не поддержит очередной транш военной помощи Киеву, если политики не смогут согласовать меры эффективного пограничного контроля.

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