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НОВОСТИ

Россияне за сентябрь — октябрь вернули на банковские депозиты 200 млрд руб. — Набиуллина

14:32 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне за сентябрь — октябрь этого года вернули на банковские вклады 200 млрд рублей, эта тенденция продолжится в ближайшие месяцы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«За сентябрь — октябрь граждане вернули на банковские депозиты 200 млрд рублей. <…> Рост депозитов, по нашей оценке, продолжится и в ближайшие месяцы», — сказала Набиуллина, подчеркнув, что повышение ключевой ставки в том числе было нацелено на стимулирование сберегательных настроений граждан.

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