«Адмирал Григорович» после ремонта вернулся в состав Средиземноморской эскадры — источник
15:12 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» проекта 11356 после планового ремонта на одном из предприятий на Балтике вернулся в состав Постоянного оперативного соединения Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ России.
«Фрегат выполнил переход с Балтики в Средиземное море и в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России приступил к решению задач по предназначению», — уточнил он.
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