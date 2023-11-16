«Адмирал Григорович» после ремонта вернулся в состав Средиземноморской эскадры — источник

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» проекта 11356 после планового ремонта на одном из предприятий на Балтике вернулся в состав Постоянного оперативного соединения Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ России.

«Фрегат выполнил переход с Балтики в Средиземное море и в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России приступил к решению задач по предназначению», — уточнил он.