ВС РФ отразили атаку бригады «Азов» на краснолиманском направлении — МО РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ отразили атаку штурмовой группы бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) в районе Червоной Дибровы на краснолиманском направлении. Противник потерял до 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск „Центр“, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения „Азов“ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Торского Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отмечается, что общие потери ВСУ составили «до 175 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 пикапа, а также 2 артиллерийские системы М777 производства США».