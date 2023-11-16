Финляндия закроет четыре КПП на границе с РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Петтери Орпо.

«Финляндия закрывает погранпереходы на восточной границе, -сказал он. — Они будут закрыты в ночь с пятницы на субботу».