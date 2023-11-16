Дума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%, до 19 242 рублей

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей в месяц.

Документ внес в Думу кабмин в сентябре вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы. Согласно закону МРОТ в 2024 году вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля в месяц. По действующим нормам МРОТ в 2023 году составляет 16 242 рубля.