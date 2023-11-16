0
0
141
НОВОСТИ

Дума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%, до 19 242 рублей

16:32 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей в месяц.

Документ внес в Думу кабмин в сентябре вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы. Согласно закону МРОТ в 2024 году вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля в месяц. По действующим нормам МРОТ в 2023 году составляет 16 242 рубля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 16.11.2023
В Армении приостановили передачу в школы учебников на русском языке
0
21
17:12 16.11.2023
Дума приняла в I чтении проект о правилах использования смартфонов на уроках
0
92
17:00 16.11.2023
Визиты представителей США в Азербайджан после заявлений Вашингтона невозможны — МИД
0
132
16:59 16.11.2023
Сбербанк стал обладателем премии за кредитование малого бизнеса
0
108
16:12 16.11.2023
Финляндия закроет четыре КПП на границе с РФ
0
193
16:00 16.11.2023
ВС РФ отразили атаку бригады «Азов» на краснолиманском направлении — МО РФ
0
200
15:32 16.11.2023
Володин предложил дифференцировать ставку по ипотеке в зависимости от зарплат в регионе
0
218
15:12 16.11.2023
«Адмирал Григорович» после ремонта вернулся в состав Средиземноморской эскадры — источник
0
250
15:00 16.11.2023
Цены на новостройки в РФ за три года выросли почти вдвое — Набиуллина
0
255
14:32 16.11.2023
Россияне за сентябрь — октябрь вернули на банковские депозиты 200 млрд руб. — Набиуллина
0
289

Возврат к списку