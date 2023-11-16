Визиты представителей США в Азербайджан после заявлений Вашингтона невозможны — МИД
17:00 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Визиты высокопоставленных представителей США в Азербайджан после того, как Вашингтон заявил об отмене аналогичных поездок представителей Азербайджана, невозможны. Об этом говорится в комментарии МИД республики в связи с состоявшимися 15 ноября слушаниями в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
«Что касается отмены двусторонних встреч и контактов на высоком уровне по инициативе США и заявления о том, что „наши двусторонние отношения не могут быть как раньше“, то следует отметить, что отношения не могут быть односторонними, — говорится в заявлении. — Таким образом, аналогичный подход будет применен в равной степени и со стороны Азербайджана. В таких условиях считаем неуместной и возможность визитов высокого уровня США в Азербайджан».
В среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты отменили ряд визитов высокого уровня представителей Азербайджана из-за отсутствия прогресса в мирном урегулировании между Баку и Ереваном.
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