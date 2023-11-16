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Дума приняла в I чтении проект о правилах использования смартфонов на уроках

17:12 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой («Единая Россия») в октябре. В законе «Об образовании в РФ» предлагается прописать, что школьники не должны «пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий». При этом использование таких средств допускается в учебных целях, а также в экстренных случаях. Действующее законодательство никак данные вопросы не регулирует.

К обязанностям обучающихся предлагается также отнести соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в образовательной организации. Уточняется, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины и правил поведения на уроках, будут осуществлять педагогические и руководящие работники образовательной организации.

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