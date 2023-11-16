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Сбербанк стал обладателем премии за кредитование малого бизнеса

16:59 16.11.2023

Сбербанк назван лучшим банком в кредитовании малого бизнеса в номинации «Лучший клиентский путь». Награда получена по итогам исследования аналитической и консалтинговой компании Frank RG. Оценка проводилась методом «тайного покупателя» в 25 российских банках.

«Цифровизация бизнес-процессов и улучшение клиентского пути – один из основных фокусов развития Сбера, и это отражается и на нашей работе с сегментом малого бизнеса, – отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – Сегодня предприниматели и юридические лица могут получить заемные средства в Сбере в любое время суток и без посещения отделений банка, а решение по заявке принимается за три минуты. Ежедневно более 1,5 тыс. малых и микропредприятий получают кредиты в Сбере онлайн, что составляет более 80% от всех выданных кредитов».

В этом году Сбер впервые предложил предпринимателям бесплатный эквайринг на три месяца во время Зеленой недели для бизнеса. С 9 по 17 ноября включительно корпоративные клиенты могут получить бонусы и другие выгодные предложения от банка и его партнеров: бесплатные пакеты услуг на расчетно-кассовое обслуживание в течение 6 месяцев, сниженную на 1,5% ставку по всем заключенным в этот период лизинговым сделкам, льготную ставку по факторингу для поставщиков федеральных торговых сетей.

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