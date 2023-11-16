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В Армении приостановили передачу в школы учебников на русском языке

17:40 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении приостановило процесс передачи учебников на русском языке в школы республики под предлогом необходимости их экспертизы, сообщил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

«11 ноября учебники были доставлены в республику, началась их раздача в школы, где они очень востребованы. С большим недоумением узнал, что Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения приостановило этот процесс под предлогом необходимости проведения экспертизы учебных материалов. Особенно странным выглядит тот факт, что армянские коллеги сами направляли нам конкретный перечень необходимых учебников», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что России удалось изыскать дополнительные бюджетные средства на приобретение и безвозмездную передачу более 50 тысяч учебников школам Армении с обучением на русском языке. Решение было принято после неоднократных обращений армянских депутатов на заседаниях двусторонней межпарламентской комиссии и при непосредственной поддержке руководства Совета Федерации. Воробьев выразил сожаление в связи с тем, что «от таких недальновидных политических интриг в первую очередь страдают простые мальчишки и девчонки братского армянского народа».

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