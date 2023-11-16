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В Астрахани обрушилось два подъезда жилой пятиэтажки

18:30 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обрушение двух подъездов произошло в жилой пятиэтажке в Астрахани. Как сообщили ТАСС в оперативный службах, информация о пострадавших уточняется.

«Обрушились перекрытия с пятого по первый этажи двух подъездов пятиэтажного жилого дома на площади Вокзальной», — сказал собеседник агентства, отметив, что жителей эвакуируют.

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