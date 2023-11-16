В Астрахани обрушилось два подъезда жилой пятиэтажки

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обрушение двух подъездов произошло в жилой пятиэтажке в Астрахани. Как сообщили ТАСС в оперативный службах, информация о пострадавших уточняется.

«Обрушились перекрытия с пятого по первый этажи двух подъездов пятиэтажного жилого дома на площади Вокзальной», — сказал собеседник агентства, отметив, что жителей эвакуируют.