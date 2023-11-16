Америка не поддерживает независимость Тайваня, но продолжит его вооружать – Белый дом
18:50 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент Байден очень ясно дал понять <…> президенту (председателю — прим. ТАСС) Си, что мы не стремимся к конфликту, мы добиваемся мира и стабильности в Тайваньском проливе, мы хотели и хотим именно этого, нет изменений в нашей политике „одного Китая“, мы не поддерживаем независимость Тайваня, но мы продолжим в соответствии с [американским] Законом об отношениях с Тайванем поставлять оборонительные средства Тайваню», — сказал представитель Белого дома.
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