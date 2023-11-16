К обрушению подъездов дома в Астрахани мог привести ремонт в одной из квартир - СУ СКР
22:25 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вечером 16 ноября 2023 года на улице Вокзальной Ленинского района города Астрахани произошло обрушение 3-го и 4-го подъездов пятиэтажного дома. <…> По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — говорится в сообщении.
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