Генштаб ЦАХАЛ: Мы весьма близки к разрушению военной системы на севере сектора Газа

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные приблизились к уничтожению всей военной системы, существовавшей в северной части сектора Газа. Об этом сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

«Мы весьма близки к разрушению военной системы, существовавшей на севере сектора Газа. Мы завершим это, нам еще предстоит кое-что доделать, но мы сильно к этому приближаемся», — заявил он в ходе общения с военными на территории анклава, его высказывания распространила армейская пресс-служба.