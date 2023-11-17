В Забайкалье двоих людей завалило при обрушении на руднике
09:00 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обрушение произошло на руднике в Забайкальском крае, два человека оказались под завалами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
«На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека. На месте работают горноспасатели Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России», — сказали в пресс-службе.
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