Байден и Си Цзиньпин обсуждали сотрудничество РФ и КНДР в военной сфере — Белый дом
09:05 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали развивающееся российско-северокорейское сотрудничество в военной сфере на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Об этом сообщила на онлайн-спецбрифинге старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран.
Ее спросили, обсуждали ли Байден и Си Цзиньпин военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна. «В ходе ряда различных контактов мы сосредоточили внимание на нашей обеспокоенности развивающимися отношениями между КНДР и Россией [в военной сфере], на том, что это означает для денуклеаризации [Корейского] полуострова, что это может означать для Совета Безопасности ООН, для обязательств России в Совете Безопасности ООН и для возможности проведения еще одного ядерного испытания [КНДР]», — сказала Беран.
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