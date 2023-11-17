Байден и Си Цзиньпин обсуждали сотрудничество РФ и КНДР в военной сфере — Белый дом

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали развивающееся российско-северокорейское сотрудничество в военной сфере на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Об этом сообщила на онлайн-спецбрифинге старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран.

Ее спросили, обсуждали ли Байден и Си Цзиньпин военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна. «В ходе ряда различных контактов мы сосредоточили внимание на нашей обеспокоенности развивающимися отношениями между КНДР и Россией [в военной сфере], на том, что это означает для денуклеаризации [Корейского] полуострова, что это может означать для Совета Безопасности ООН, для обязательств России в Совете Безопасности ООН и для возможности проведения еще одного ядерного испытания [КНДР]», — сказала Беран.