0
0
0
НОВОСТИ

Байден и Си Цзиньпин обсуждали сотрудничество РФ и КНДР в военной сфере — Белый дом

09:05 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали развивающееся российско-северокорейское сотрудничество в военной сфере на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Об этом сообщила на онлайн-спецбрифинге старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран.

Ее спросили, обсуждали ли Байден и Си Цзиньпин военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна. «В ходе ряда различных контактов мы сосредоточили внимание на нашей обеспокоенности развивающимися отношениями между КНДР и Россией [в военной сфере], на том, что это означает для денуклеаризации [Корейского] полуострова, что это может означать для Совета Безопасности ООН, для обязательств России в Совете Безопасности ООН и для возможности проведения еще одного ядерного испытания [КНДР]», — сказала Беран.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 17.11.2023
В Забайкалье двоих людей завалило при обрушении на руднике
0
32
22:25 16.11.2023
К обрушению подъездов дома в Астрахани мог привести ремонт в одной из квартир - СУ СКР
0
577
21:45 16.11.2023
Генштаб ЦАХАЛ: Мы весьма близки к разрушению военной системы на севере сектора Газа
0
557
21:00 16.11.2023
Автобусный перевозчик объявил о приостановке рейсов по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки
0
612
19:50 16.11.2023
Эстония может закрыть КПП на границе с РФ «в зависимости от ситуации»
0
659
18:50 16.11.2023
Америка не поддерживает независимость Тайваня, но продолжит его вооружать – Белый дом
0
689
18:30 16.11.2023
В Астрахани обрушилось два подъезда жилой пятиэтажки
0
699
17:40 16.11.2023
В Армении приостановили передачу в школы учебников на русском языке
0
762
17:12 16.11.2023
Дума приняла в I чтении проект о правилах использования смартфонов на уроках
0
736
17:00 16.11.2023
Визиты представителей США в Азербайджан после заявлений Вашингтона невозможны — МИД
0
845

Возврат к списку