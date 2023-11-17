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Украина не хочет обменивать своих раненых бойцов — пленный

09:20 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Раненый украинский пленный рассказал о том, что власти страны не стремятся обменивать таких, как он, поскольку не хотят помогать тяжело пострадавшим бойцам. По словам Валерия Вавко, которого мобилизовали в прошлом году, у него парализована нижняя часть тела, и именно поэтому он не попадает в списки на обмен.

«Насчет обмена: я слышал, что уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, что, так как мы трехсотые, не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я. Наверное, мы не нужны», — рассказал Вавко в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что был мобилизован из города Хмельницкий на западе Украины. Служил механиком-водителем в 95-й десантно-штурмовой бригаде. Под Кременной несколько месяцев назад был ранен в спину, его забрали российские войска, оказали ему помощь.

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