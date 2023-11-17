Под завалами части обрушившегося в Астрахани дома людей нет
09:32 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели установили всех граждан, проживавших в той части дома, которая обрушилась, в Астрахани, пропавшие отсутствуют. Под завалами людей нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
«Под завалами людей нет. Согласно списку учета жильцов все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют», — сообщили в пресс-службе.
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