Собянин рассказал о новых программах обучения врачей общей практики

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Специальные программы подготовки позволяют московским врачам повышать квалификацию. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в мегаполисе идет модернизация амбулаторного звена системы здравоохранения, на первом этапе которой были реконструированы 200 поликлиник. "Новые стены и передовое оборудование – это важно, но далеко не все, - отметил глава города в своем блоге. - Высокое качество медицины означает и специалистов с другим уровнем подготовки. Чаще всего на прием в поликлинику пациенты приходят к врачам общей практики. В городской системе здравоохранения работают около 3 000 докторов этой специализации".

Обучение и регулярное повышение квалификации врачей общей практики - предмет постоянной заботы правительства Москвы, отмечает мэр. В 2021–2023 годах кадровый центр департамента здравоохранения организовал масштабный образовательный проект, в котором приняли участие около 3 000 врачей общей практики. Программа обучения, разработанная ведущими врачами городских больниц и поликлиник, состояла из 13 модулей по наиболее распространенным видам заболеваний – от оториноларингологии до нефрологии. По словам Собянина, каждый модуль состоял из теоретической и практической части и продолжался 18 академических часов, теоретическая часть была дистанционной и включала алгоритмы диагностики и лечения с использованием современных методов и лекарственных средств. Практические занятия проводились в кадровом центре – врачи совершенствовали свои навыки с помощью тренажеров и медицинского оборудования.

Летом для врачей общей практики открылись дополнительные возможности повышения квалификации - они могут участвовать в новой образовательной программе, посвященной современным методам ранней диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью. В ней уже поучаствовали более 2200 врачей.