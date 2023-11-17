0
0
102
НОВОСТИ

Собянин рассказал о новых программах обучения врачей общей практики

09:40 17.11.2023

Специальные программы подготовки позволяют московским врачам повышать квалификацию. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в мегаполисе идет модернизация амбулаторного звена системы здравоохранения, на первом этапе которой были реконструированы 200 поликлиник. "Новые стены и передовое оборудование – это важно, но далеко не все, - отметил глава города в своем блоге. - Высокое качество медицины означает и специалистов с другим уровнем подготовки. Чаще всего на прием в поликлинику пациенты приходят к врачам общей практики. В городской системе здравоохранения работают около 3 000 докторов этой специализации".

Обучение и регулярное повышение квалификации врачей общей практики - предмет постоянной заботы правительства Москвы, отмечает мэр. В 2021–2023 годах кадровый центр департамента здравоохранения организовал масштабный образовательный проект, в котором приняли участие около 3 000 врачей общей практики. Программа обучения, разработанная ведущими врачами городских больниц и поликлиник, состояла из 13 модулей по наиболее распространенным видам заболеваний – от оториноларингологии до нефрологии. По словам Собянина, каждый модуль состоял из теоретической и практической части и продолжался 18 академических часов, теоретическая часть была дистанционной и включала алгоритмы диагностики и лечения с использованием современных методов и лекарственных средств. Практические занятия проводились в кадровом центре – врачи совершенствовали свои навыки с помощью тренажеров и медицинского оборудования.

Летом для врачей общей практики открылись дополнительные возможности повышения квалификации - они могут участвовать в новой образовательной программе, посвященной современным методам ранней диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью. В ней уже поучаствовали более 2200 врачей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 17.11.2023
В Баку предотвращено нападение на посольство иностранного государства — СМИ
0
38
10:20 17.11.2023
Иран заявил США, что не хочет эскалации палестино-израильского конфликта — глава МИД
0
67
10:05 17.11.2023
БПЛА самолетного типа сбили в Смоленске и Смоленском районе
0
90
10:00 17.11.2023
Байден подписал проект закона о финансировании правительства США без помощи Киеву
0
90
09:32 17.11.2023
Под завалами части обрушившегося в Астрахани дома людей нет
0
135
09:20 17.11.2023
Украина не хочет обменивать своих раненых бойцов — пленный
0
155
09:05 17.11.2023
Байден и Си Цзиньпин обсуждали сотрудничество РФ и КНДР в военной сфере — Белый дом
0
208
09:00 17.11.2023
В Забайкалье двоих людей завалило при обрушении на руднике
0
181
22:25 16.11.2023
К обрушению подъездов дома в Астрахани мог привести ремонт в одной из квартир - СУ СКР
0
645
21:45 16.11.2023
Генштаб ЦАХАЛ: Мы весьма близки к разрушению военной системы на севере сектора Газа
0
622

Возврат к списку