Байден подписал проект закона о финансировании правительства США без помощи Киеву

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами американского Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Израилю и Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В четверг, 16 ноября 2023 года, президент подписал <…> закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, которые необходимые для реализации проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех законопроектов об ассигнованиях», — сказано в заявлении.