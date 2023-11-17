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Байден подписал проект закона о финансировании правительства США без помощи Киеву

10:00 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами американского Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Израилю и Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В четверг, 16 ноября 2023 года, президент подписал <…> закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, которые необходимые для реализации проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех законопроектов об ассигнованиях», — сказано в заявлении.

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