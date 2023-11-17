Иран заявил США, что не хочет эскалации палестино-израильского конфликта — глава МИД
10:20 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана по дипломатическим каналам проинформировали США, что они не хотят разрастания масштабов палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
«В ответ США мы сказали, что Иран не хочет распространения войны, но из-за подхода, принятого США и Израилем в регионе, если преступления против жителей [сектора] Газа и Западного берега [реки Иордан] не прекратятся, возможен любой вариант [развития событий], более широкий конфликт может оказаться неизбежным», — заявил он в интервью британской газете Financial Times (FT).
«За последние 40 дней Иран и США обменивались сообщениями через американский отдел посольства Швейцарии в Тегеране», — уточнил Абдоллахиян. Как пишет FT, он исключил возможность прямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном.
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