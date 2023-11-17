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В Баку предотвращено нападение на посольство иностранного государства — СМИ

10:32 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджанские спецслужбы предотвратили вооруженное нападение на посольство иностранного государства в Баку. Об этом сообщает местное агентство Тренд.

По сведениям агентства, вооруженный мужчина в ноябре попытался ворваться в административное здание дипломатического представительства иностранного государства в Баку с целью совершения террористического акта.

О диппредставительстве какой страны идет речь, пока не уточняется.

Согласно информации азербайджанского информагентства АПА, злоумышленник был задержан на месте преступления, ему предъявлены обвинения по статьям «приготовление к преступлению», «терроризм на почве религиозной вражды, религиозного радикализма и религиозного фанатизма» Уголовного кодекса Азербайджана. Решением Сабаильского районного суда города Баку в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде взятия под стражу сроком на четыре месяца.

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