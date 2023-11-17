Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024–2026 гг.

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Согласно документу, доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 г., 33,552 трлн руб. в 2025 г. и 34,051 трлн руб. в 2026 г. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн руб., 34,382 трлн руб. и 35,587 трлн руб. соответственно. Дефицит федерального бюджета составит 1,595 трлн руб. в 2024 г., 0,83 трлн руб. в 2025 г. и 1,536 трлн руб. в 2026 г.