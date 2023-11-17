Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024–2026 гг.
11:00 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.
Согласно документу, доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 г., 33,552 трлн руб. в 2025 г. и 34,051 трлн руб. в 2026 г. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн руб., 34,382 трлн руб. и 35,587 трлн руб. соответственно. Дефицит федерального бюджета составит 1,595 трлн руб. в 2024 г., 0,83 трлн руб. в 2025 г. и 1,536 трлн руб. в 2026 г.
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