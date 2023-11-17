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Песков убежден, что следующий президент РФ должен быть «таким же», как Путин

11:05 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующий президент России должен быть «таким же», как Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Таким же», — ответил он на вопрос, каким должен быть следующий президент России. В ответ на уточняющий вопрос, возможно ли такое, Песков заметил: «Или другим, но таким же».

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