Песков убежден, что следующий президент РФ должен быть «таким же», как Путин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующий президент России должен быть «таким же», как Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Таким же», — ответил он на вопрос, каким должен быть следующий президент России. В ответ на уточняющий вопрос, возможно ли такое, Песков заметил: «Или другим, но таким же».