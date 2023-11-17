Западу пора распрощаться с «магической верой» в поражение России на Украине — WSJ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенным Штатам и их союзникам нужно распрощаться с «магической верой» в поражение России в конфликте на Украине и вместо этого перейти к долгосрочной стратегии «сдерживания». Такое мнение высказывают экс-сотрудник Национального совета по разведке США Юджин Румер и представитель администрации бывших президентов США Джорджа Буша — старшего и Билла Клинтона Эндрю Вайс в колонке для газеты The Wall Street Journal.

«[Западные страны] слишком часто предавались магической вере в санкции, успешное контрнаступление Украины, поставки новых видов вооружений, которые должны были заставить Кремль сесть за стол переговоров», — пишут авторы. Однако теперь, по их мнению, США и европейским странам пора перейти к «долгосрочной стратегии» противостояния с Россией, подобной политике «терпеливого, но твердого и бдительного сдерживания», которая проводилась во время холодной войны.

«[Президент России Владимир] Путин успешно противостоял всем усилиям Запада обратить вспять вторжение на Украину, и его власть прочна. США и их союзникам нужна новая стратегия: сдерживание», — указано в статье. Авторы материала подчеркивают, что «долгожданное контрнаступление Украины не достигло того прорыва, который дал бы Киеву преимущество во время переговоров». Кроме того, на фоне ближневосточного конфликта ситуация на Украине ушла на второй план, и поддержка Киева в Конгрессе США значительно упала.

«На линии фронта нет никаких признаков того, что Россия проигрывает текущую войну на истощение. Российская экономика пошатнулась, но не развалилась», — говорится в материале. При этом обещания западных чиновников возродить собственную оборонную промышленность столкнулись с бюрократическими проблемами, а санкции оказали гораздо меньшее влияние на Россию, чем ожидалось, пишут обозреватели. По их оценке, Москва может быть довольна своей позицией на международной арене, поскольку ей удалось развить отношения с Китаем, Индией и странами глобального Юга, которые, несмотря на ордер Международного уголовного суда на арест Путина, продолжили принимать его с визитами. Таким образом российская власть «доказала свою устойчивость, адаптивность и находчивость», полагают эксперты.

«Политика сдерживания сегодня означает продолжение западных санкций, дипломатическую изоляцию России, недопущение вмешательства Кремля во внутреннюю политику [западных стран], укрепление сдерживающего и оборонного потенциала НАТО», — считают авторы статьи. По их мнению, Соединенным Штатам и их союзникам также стоит подумать о «смягчении» ущерба, нанесенного конфликтом на Украине. «Это не значит, что мы должны снова вести холодную войну. Вступление в глобальное противостояние с Кремлем было бы неразумной инвестицией для репутации и ресурсов США», — подчеркивается в материале. При этом, заключают обозреватели, окончание боевых действий на Украине, когда бы оно ни произошло, вряд ли приведет к ослаблению конфронтации между Россией и Западом.