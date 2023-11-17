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В Бурятии разрешили усыплять бездомных собак

12:05 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли республиканский закон, по которому бездомных больных и опасных собак, отловленных на улицах, можно будет усыплять Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В нормативно-правовом акте говорится, что бездомные собаки после отлова будут помещаться в пункты временного содержания на срок до 30 дней. В этот период должен вестись поиск владельцев — прежних, либо новых. Приюты смогут содержать животных без ограничений по времени за счет собственных средств и возвращать стерилизованных, вакцинированных и чипированных собак на места, определенные органами местного самоуправления, но не больных и опасных для людей — такие особи по региональному закону теперь можно умерщвлять гуманными способами.

Усыплять собак можно будет в нескольких случаях: если животное неизлечимо болеет и при этом страдает, если оно получило травму, несовместимую с жизнью, если оно признано переносчиком опасных болезней. Также среди оснований — факт нападения конкретной особи на людей и признание бесхозного животного опасным для человека. Решение может быть принято и в том случае, если за время пребывания в пунктах временного содержания бродячую собаку никто не забрал. «Умерщвление производится специалистом в области ветеринарии в пункте временного содержания гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть», — говорится в законе.

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