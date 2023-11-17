В Бурятии разрешили усыплять бездомных собак
12:05 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли республиканский закон, по которому бездомных больных и опасных собак, отловленных на улицах, можно будет усыплять Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В нормативно-правовом акте говорится, что бездомные собаки после отлова будут помещаться в пункты временного содержания на срок до 30 дней. В этот период должен вестись поиск владельцев — прежних, либо новых. Приюты смогут содержать животных без ограничений по времени за счет собственных средств и возвращать стерилизованных, вакцинированных и чипированных собак на места, определенные органами местного самоуправления, но не больных и опасных для людей — такие особи по региональному закону теперь можно умерщвлять гуманными способами.
Усыплять собак можно будет в нескольких случаях: если животное неизлечимо болеет и при этом страдает, если оно получило травму, несовместимую с жизнью, если оно признано переносчиком опасных болезней. Также среди оснований — факт нападения конкретной особи на людей и признание бесхозного животного опасным для человека. Решение может быть принято и в том случае, если за время пребывания в пунктах временного содержания бродячую собаку никто не забрал. «Умерщвление производится специалистом в области ветеринарии в пункте временного содержания гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть», — говорится в законе.
НОВОСТИ
- 12:00 17.11.2023
- Силы РФ уничтожили пять лодок и скопление ВСУ у Крынок в Херсонской области
- 11:32 17.11.2023
- Западу пора распрощаться с «магической верой» в поражение России на Украине — WSJ
- 11:20 17.11.2023
- Любая другая страна была бы под санкциями за то, что делает Израиль в Газе — МИД Иордании
- 11:05 17.11.2023
- Песков убежден, что следующий президент РФ должен быть «таким же», как Путин
- 11:00 17.11.2023
- Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024–2026 гг.
- 10:32 17.11.2023
- В Баку предотвращено нападение на посольство иностранного государства — СМИ
- 10:20 17.11.2023
- Иран заявил США, что не хочет эскалации палестино-израильского конфликта — глава МИД
- 10:05 17.11.2023
- БПЛА самолетного типа сбили в Смоленске и Смоленском районе
- 10:00 17.11.2023
- Байден подписал проект закона о финансировании правительства США без помощи Киеву
- 09:40 17.11.2023
- Собянин рассказал о новых программах обучения врачей общей практики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать