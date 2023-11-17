В военное время нужны цензура и жесткие действия власти — Песков

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в военное время нужны цензура и жесткие действия властей.

«Да, сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти», — заявил представитель Кремля в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Я считаю, что, конечно, в военное время должна быть определенная цензура. И должны быть определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом», — подчеркнул Песков.