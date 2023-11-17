США должны прекратить вооружать Тайвань — МИД КНР
12:32 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты должны перестать вооружать Тайвань и вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать планы США продолжить поставки вооружений Тайваню после переговоров лидеров Китая и США в Калифорнии.
«Тайваньский вопрос всегда был самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях, — отметила Мао Нин. — США должны <…> прекратить вооружать Тайвань, перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и поддержать мирное воссоединение Китая».
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